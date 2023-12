ONE PIECE, cosa succede nella Saga dell'East Blue? Il riepilogo in vista dell'anime remake

Senza alcun preavviso, sul palco del Jump Festa 2024 è stato annunciato THE ONE PIECE, serie anime remake di ONE PIECE che andrà a celebrare i 25 anni della serie in grande stile. Il progetto, guidato da WIT Studio per Netflix, farà ripartire la storia dall'inizio. Ma ricordate ancora cosa successe nella prima saga di ONE PIECE?

Da non molto i fan hanno potuto ricominciare l'epopea dal principio con il live action di ONE PIECE. La produzione con attori in carne e ossa prende però le distanze dalla storia di Eiichiro Oda differenziando il suo percorso. Facciamo dunque un riepilogo della Saga del Mare Orientale in vista di THE ONE PIECE, ma attenti agli spoiler!

La Saga dell'East Blue è un macro arco narrativo che include al suo interno diverse storie e che si estende dal capitolo 1 al capitolo 100 (episodi 1-61 dell'anime originale). Vengono raccolti suddetti archi:

Romance Dawn;

Orange;

Shirop;

Baratie;

Arlong Park;

Rogue Town;

Warship (filler).

Nella Saga di Romance Dawn facciamo la conoscenza del piccolo Rufy e del forte legame con il pirata Shanks il Rosso. Sarà a causa di quest'amicizia che il giovane protagonista mangerà accidentalmente il frutto del diavolo Gom Gom e che deciderà di salpare per i mari creando una propria ciurma. Questi episodi introduttivi portano Rufy, cresciuto e messosi in mare, a incontrare il cacciatore di taglie Zoro, con il quale sconfiggerà il malvagio capitano della Marina Morgan.

La storia prosegue poi a Orange, dove Rufy e Zoro affrontano in battaglia la ciurma del pirata Buggy il Clown. La sfida sarà difficile, poiché anche Buggy è dotato di un frutto del diavolo, ma infine i due protagonisti riusciranno a spuntarla salvando il villaggio dalla tirannia. In questa saga avviene l'incontro con la ladra navigatrice Nami.

Si passa poi a Shirop, la saga in cui il trio novello di pirati incontra il bugiardo Usopp. È anche la storia che permette a Rufy di ottenere la sua prima nave pirata e di sconfiggere un ulteriore, pericoloso rivale, Kuro.

Il Baratie è la nave ristorante in cui Rufy, Zoro, Nami e Usopp incontrano Sanji. Questa volta Rufy sconfiggerà il pirata Don Krieg, mentre Zoro subirà una pesante umiliazione dallo spadaccino più forte al mondo, Mihawk.

Rogue Town è l'ultima saga nel Mare Orientale. Rufy affronterà il Marine Smoker, ma anche il ritorno di Buggy e della sua nuova alleata Albida. Cappello di Paglia finirà al patibolo, ma in qualche modo riuscirà a salvarsi e a riprendere il mare.