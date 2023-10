ONE PIECE: cosa succederà nel capitolo 1100? Le ipotesi tra Dragon e Xebec

ONE PIECE sta preparando i suoi lettori a un altro momento memorabile. L'opera shonen del maestro Eiichiro Oda è vicina alla pubblicazione del capitolo 1100, che secondo le teorie dei fan racconterà qualcosa di indimenticabile. Ma cosa potrebbe succedere nel capitolo 1100 di ONE PIECE? Ecco alcune teorie fanmade.

Ogni 100° capitolo Eiichiro Oda è solito regalare ai fan un momento assolutamente leggendario. Nel capitolo 100 di ONE PIECE, ad esempio, avviene l'apparizione di Monkey D. Dragon e il salvataggio di Rufy da Smoker. In ONE PIECE 1000, invece, Cappello di Paglia sfidò i due Imperatori Kaido e Big Mom a viso aperto. Con un nuovo capitolo dei record in arrivo, che altro potrà regalarci il maestro Oda?

In ONE PIECE 1094 l'autorità più alta del Governo Mondiale è arrivata a Egghead e secondo una teoria dei fan in ONE PIECE 1100 Moneky D. Dragon arriverà sull'Isola del Futuro per salvare suo figlio Rufy, proprio come avvenuto 1000 capitoli prima. La community è convinta che sarà il leader dell'Armata Rivoluzionaria a intervenire a Egghead per salvare Vegapunk e i Mugiwara dalla morsa di Saint Jaygarcia Saturn. Con Rufy ormai stremato, questa è l'unica opzione plausibile per sopravvivere al Gorosei.

In ONE PIECE è cominciato un flashback su Kuma e un'altra teoria vuole che in ONE PIECE 1100 questa storia dal passato continuerà raccontando finalmente l'incidente di God Valley. In tal modo i lettori potrebbero scoprire una delle storie più attese, quella dello scontro tra la ciurma dei Pirati di Rocks e quella di Gol D. Roger. Non solo potremmo assistere al debutto di Rocks D. Xebex, pirata in grado di riunire sotto la sua ala Barbabianca, Big Mom e Kaido, ma anche all'alleanza tra Roger e Garp. Quale delle due possibilità gradireste maggiormente?