ONE PIECE: cosa succederà ora nella prigione di Udon?

Negli scorsi capitoli, le battaglie di ONE PIECE si sono fatte sempre più intense e interessanti. I vari fronti di lotta tra Cappello di Paglia e Kaido stanno prendendo tutta l'isola di Wanokuni, ma un intervento inaspettato sembra aver favorito la fazione di Rufy nella prigione di Udon, dove il capitano doveva vedersela con Queen.

La fine del capitolo 944 di ONE PIECE aveva già fatto presagire una catastrofe imminente nella prigione di Udon. I lettori sapevano già che un gruppo composto da Big Mom, Kiku, Momonosuke, Tama e Chopper si stava dirigendo lì a causa dell'imperatrice attualmente senza memoria che voleva mangiare dello shiruko. E l'ultima vignetta aveva mostrato un rumore assordante che aveva colto di sorpresa Queen e gli altri soldati di Kaido presenti nella zona.

Tutto ciò ha avuto seguito nel capitolo 945 del manga, dove Big Mom è stata capace di spazzare via i cancelli e arrivare fino al centro della prigione, e ciò ha causato il panico sia in Queen che in Rufy, oltre che negli altri astanti. L'imperatrice, dopo le minacce e sfottò di Queen, non perde tempo nel saltare al collo del dinosauro per sbatterlo al suolo con una forza inaudita. Ma Queen sarà davvero fuori gioco con questo solo colpo? E ora che Big Mom è arrivata in prigione, riuscirà Rufy, con l'aiuto di Chopper e Kiku, a salvare Hyogoro, i prigionieri ed Eustass Kid?

ONE PIECE questa settimana sarà in pausa, quindi il capitolo 946 non arriverà prima di lunedì 24 giugno.