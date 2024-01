ONE PIECE, cosa succederà al termine dell'Incidente di Egghead?

L'incidente di Egghead è agli sgoccioli nel manga di ONE PIECE. La Saga dell'Isola del Futuro è entrata nel suo climax e la conclusione è ormai in vista. Ma dopo cosa succederà? Prima di arrivare a Elbaf, presumibilmente la prossima destinazione dei Mugiwara, Eiichiro Oda dovrebbe focalizzarsi su questi personaggi.

Con l'uscita di ONE PIECE 1104 quel pirata avrà modo di vendicarsi di Saint Saturn e di tutte le angherie subite. Una volta risolta questa battaglia, e con Rufy e gli altri che riusciranno a sfuggire dal Laboratorio, sarà tempo di nuove avventure. I pirati di ONE PIECE arriveranno a Elbaf, ma non vorremmo vedere quest'isola prima di scoprire qualcosa in più delle storie di questi personaggi.

Il 2024 di ONE PIECE dovrebbe dare maggiore spazio all'Armata Rivoluzionaria. Il flashback di Kuma ha mostrato il passato da Marine di Dragon, ma che altro nasconde il leader della rivoluzione? Al momento sappiamo poco e nulla di lui, ma vorremmo vederlo sotto la luce dei riflettori. Dragon ha dichiarato guerra ai Draghi Celesti, ma cosa comporterà questo scontro? Insieme a Dragon vorremmo vedere Sabo, al momento l'unico in vita ad aver visto Imu. Proprio a causa di ciò, egli potrebbe essere preda dei Cinque Astri di Saggezza.

Che cosa sta progettando Barbanera? Non lo vediamo in azione ormai da diverso tempo, dalla sconfitta di Law, ma la fine di Egghead sarebbe il momento giusto per scoprire maggiori informazioni sui suoi movimenti. Si scontrerà con Shanks, oppure con Rufy? Il manga dovrebbe assolutamente concedergli spazio, prima di una nuova avventura dei Mugiwara.

Dopo Saturn, vorremmo vedere anche gli altri Astri di Saggezza. Quali poteri nascondono gli anziani e perché si fanno guidare da Imu? Di sicuro saranno al centro della scena dei prossimi eventi, soprattutto considerando l'imminente caduta di uno di loro.

Imu è il sovrano del mondo che siede sul Trono Vuoto. Ma chi è davvero e in che modo è legato alla volontà della D. e alla famiglia Nefertari? Con l'avvento di Nika e l'assedio dei Rivoluzionari, Im-sama potrebbe rivelarsi al mondo. Quali spaventosi poteri nasconde?