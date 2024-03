ONE PIECE, cosa potrebbe succedere dopo gli incredibili eventi del capitolo 1109?

Anche se non ha rivelato quello che Vegapunk vuole dire al mondo, il capitolo 1109 di ONE PIECE si è chiuso con un altro enorme cliffhanger: proviamo allora a fare assieme qualche ipotesi su quello che potrebbe succedere nelle prossime pagine.

Ovviamente scopriremo quello che il geniale scienziato vorrà rivelare al mondo: le ipotesi qua si concentrano soprattutto sui 100 anni di vuoto, oppure su qualcosa inerente agli Astri di Saggezza e al Governo Mondiale che Vegapunk racconterà a tutti gli abitanti dell'universo di ONE PIECE.

Ma è soprattutto il finale del capitolo 1109 a cambiare ancora una volta le carte in tavola. Anche se non si sono visti, è chiaro che Jaygarcia Saturn abbia richiamato su Egghead gli altri quattro Astri di Saggezza, che arrivano sull'isola in una maniera pressoché identica alla sua. Elemento che intanto ci fa riflettere sul fatto che, senza Saturn, probabilmente non sarebbero potuti arrivare così in fretta, dovendo magari fare il viaggio in nave proprio come lui. Qua intanto tutto quello che sappiamo sugli Astri di Saggezza di ONE PIECE.

Appare quindi ormai abbastanza certa la fuga repentina della ciurma di Rufy: sebbene abbia dimostrato di poter tenere testa a Saturn, averli tutti e quattro contro assieme è davvero soverchiante per i Mugiwara. Ci possiamo aspettare quindi l'aiuto dei giganti per farli scappare con gli Astri che per qualche motivo non possono inseguirli (magari per limitazioni simili a quelle che gli impediscono un approdo su Egghead senza un'evocazione).

Difficile quindi, ma non impossibile, che almeno Saturn possa morire nei prossimi capitoli, eventualità che l'arrivo degli altri Astri ha reso più complicata.

E secondo voi cosa succederà nei prossimi capitoli? Diteci la vostra nei commenti! Noi avevamo anche ipotizzato quali conseguenze potrebbe avere l'incidente di Egghead in ONE PIECE.