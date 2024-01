One Piece: che cosa è successo a Sentomaru su Egghead?

L'ascesa di Saturn in One Piece ha generato conseguenze radicali per tutti i personaggi presenti su Egghead: Bonney è in pericolo di vita, Rufy è stremato dopo lo scontro con Kizaru e il resto dei Mugiwara sembra impotente davanti allo strapotere dell'Astro, mentre di Sentomaru si è persa quasi ogni traccia, gettando dubbi sul destino del marine.

Prima del capitolo 1103, in cui si intravede brevemente la sagoma dell'ufficiale, nonostante qui non ci vengano mostrate né le condizioni in cui versa, né tanto meno se sia ancora cosciente, abbiamo assistito al lungo scontro “fratricida” tra Sentomaru e il mentore Kizaru, culminato - come era prevedibile – con la vittoria di quest'ultimo. Ma nell'istante che precede il colpo finale, Oda stacca su un breve flashback del marine, in cui ci viene mostrata non solo l'origine dell'intenso rapporto d'amicizia/fiducia tra l'Ammiraglio e il sottoposto, ma anche la complicità emotiva di una relazione che va oltre quella del mentore/allievo.

Agli occhi di Sentomaru, Borsalino equivale quasi ad un padre, per come lo ha preso sotto la sua ala sin da quando era una semplice recluta, lasciandolo crescere come persona e portandolo ad occupare anche un ruolo di un certo spessore dirigenziale all'interno dell'organizzazione. E nel momento in cui il maestro ha dovuto rispondere al proprio dovere professionale su Egghead, e affrontare senza remore un “nemico” che fino a poco tempo prima era solito considerare un fedele compagno, lo abbiamo visto eseguire fino in fondo l'ordine ricevuto da Saturn, anche se è probabile che non abbia voluto infliggere consapevolmente un colpo mortale a Sentomaru, in modo da lasciare aperta una speranza di sopravvivenza per il caro amico.

Proprio in merito al destino dell'ufficiale c'è una (esigua) vignetta nel capitolo 1103 che potrebbe avallare l'ipotesi appena presentata. Come già visto nell'articolo relativo alle teorie di One Piece 1104, di fianco alle tre vignette con protagonista Dragon – le quali hanno portato i lettori a considerare come probabile un suo intervento su Egghead già nei prossimi numeri del manga – ne è presente una che raffigura un (più che tumefatto) Sentomaru mentre è tenuto a terra in catene.

Lì vicino notiamo Rufy senza forze, con il pirata che chiede a qualcuno di rifocillarlo con un po' di carne in modo tale da permettergli di recuperare immediatamente le energie, mentre sulla sinistra è dato spazio a Kizaru, anche lui stremato dal combattimento con Cappello di Paglia/Nika. Qui l'Ammiraglio getta lo sguardo all'amico di sempre, pronunciando il suo nome (e quello di Bonney) tra smorfie di dolore e respiri smorzati. Nonostante l'incapacità di agire, Borsalino sta rivolgendo il pensiero al suo fedele braccio destro, insicuro sullo stato di salute dell'ufficiale, quasi a desiderare che qualcuno arrivi a salvarlo.

A questo punto sappiamo che un personaggio ha offerto di soppiatto del cibo a Rufy, con l'intenzione di farlo rinsavire. Secondo alcuni potrebbe essere stato proprio l'Ammiraglio a favorire intenzionalmente il processo di rigenerazione del pirata, in modo tale da avere la possibilità di salvare, nel caso fosse ancora vivo, Sentomaru, insieme alla stessa Bonney.



Ora non stiamo qui a dire che Kizaru arriverà in One Piece a tradire Saturn. Anzi, è probabile che Borsalino, dato il suo grande senso di dovere e lealtà nei confronti delle istituzioni governative, continuerà a seguire senza remore le direttive dell'Astro. Ma c'è la possibilità che questo gesto verso Rufy, in caso sia stato proprio lui a fornirgli del cibo, possa garantire al suo amico di sempre e alla figlia di Kuma – cioè di un uomo che rispetta – l'opportunità per fuggire dal caos che il risveglio potenziale di Cappello di Paglia andrà sicuramente a generare sull'isola. Omaggiando così per l'ennesima volta un rapporto d'amicizia che non è destinato a collassare neanche davanti alle brutali logiche del dovere.