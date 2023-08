ONE PIECE: che cosa è la Toon Force? Ecco la verità sul Gear 5th di Rufy

L'anime di ONE PIECE è nel bel mezzo del suo periodo migliore, caratterizzato da episodi animati in maniera fenomenale da parte di TOEI Animation che rendono giustizia al finale della Saga di Wano. Elemento chiave delle ultime puntate dell'anime è il Gear 5th, che ha portato con sé la misteriosa "Toon Force".

Dall'episodio 1071, Rufy è entrato in possesso del Gear 5, un potere definito come il più ridicolo al mondo che gli permette di usufruire a pieno possesso delle proprietà elastiche della gomma. Dietro questo risveglio del frutto, tuttavia, si nasconde anche la Toon Force, ma che cosa è e in cosa consiste?

Lo Homo Homo no Mi modello Nika cambia radicalmente lo stile di combattimento di Rufy, ora molto più rilassato e divertito dalla complessa battaglia con l'Imperatore Kaido. Con l'avvento del Gear 5th, tra effetti sonori e situazioni irriverenti, ONE PIECE sembra essere diventato Tom & Jerry. Proprio questo è il segreto della Toon Force.

Toon Force è il termine con cui si indica la fisica "contro natura" di cartoni animati come quelli del franchise Looney Tunes, oppure anche del già citato Tom & Jerry, a cui Eiichiro Oda ha confermato di essersi ispirato. Questa abilità consente ai personaggi dei cartoni di essere consapevoli di essere in un cartone e dunque di sfruttare questo elemento a loro vantaggio per distorcere la realtà e piegare le leggi del mondo al loro volere per realizzare qualsiasi cosa la fantasia permetta. Con il Gear 5th, ad esempio, Rufy diventa un gigante, oppure di usare Kaido come una corda da saltare o ancora di raccogliere fulmini e correre in aria roteando braccia e gambe. La Toon Force è alimentata dalle risate, un qualcosa che Rufy non può proprio smettere di fare proprio a causa del risveglio del suo frutto. ONE PIECE non si è trasformato in un cartone, ma il potere di Rufy deriva proprio dalle mitiche serie animate da Hanna-Barbera dagli anni '50 in poi.