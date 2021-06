ONE PIECE: cosa vedremo nello scontro del capitolo 1016? La fine della Guerra si avvicina

Uno scontro epocale si avvicina nel capitolo 1016 di ONE PIECE. La guerra continua ad imperversare nei cieli e tra le strade di Onigashima, dove i ribelli stanno mostrando un'incredibile resistenza contro i pericolosi uomini di Kaido. L'Imperatore però è stato apertamente sfidato da un personaggio che potrebbe essere centrale nel futuro dell'opera.

Sin dalla sua prima apparizione Yamato ha svolto un ruolo fondamentale, prestando grande aiuto a Luffy e alle forze ribelli per entrare ad Onigashima, ed è da subito riuscita a conquistare milioni di lettori. Come era stato anticipato diversi capitoli fa, Yamato riuscirà a realizzare il proprio desiderio, affrontando direttamente suo padre, Kaido.

Il capitolo 1015 ha mostrato la continuazione di diversi e frenetici combattimenti, e nonostante la notizia della sconfitta di Luffy, i ribelli hanno continuato a resistere. Il capitano dei Mugiwara è ancora vivo, e chiede telepaticamente a Momonosuke di dire a tutti che riuscirà a vincere. Mentre il protagonista viene raggiunto e salvato dai pirati di Law, Yamato, grida con aria di sfida al padre "Sono venuta qui per tagliare quelle catene".

Kaido voleva che sua figlia governasse Wano, mentre lui stesso avrebbe conquistato il mondo, tuttavia Yamato sembra aver coltivato un odio così profondo nei suoi confronti da volerlo sconfiggere in uno scontro diretto. Ispirata dalla figura di Oden, la ragazza ha quindi rinnegato le volontà del padre, ed ora è pronta a difendere la liberà di Wano, tornando a proteggere anche il piccolo Momonosuke, che comunicando il messaggio di Luffy ha ridato agli abitanti la fiducia necessaria per combattere fino alla fine.

Potrebbe essere un'ottima occasione per vedere le abilità di Yamato, la quale è riuscita a stendere Ulti dei Sei Compagni Volanti con un solo colpo, e che stando alle speculazioni emerse in rete, e anche agli spoiler del capitolo 1016, potrebbe entrare a far parte dei Mugiwara. Ricordiamo che nel prossimo episodio dell'anime la Peggiore delle Generazioni tornerà in azione, e vi lasciamo ad una maestosa figure dedicata a Kaido.