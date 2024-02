ONE PIECE, ma cosa vuole davvero Barbanera? Proviamo a immaginarlo

Nel corso del tempo è diventata una delle domande principali di ONE PIECE: ma cosa vuole davvero Barbanera? Cosa muove le sue azioni? Alla luce dell'ultimo capitolo uscito proviamo a fare qualche congettura sul futuro del personaggio.

Sembra proprio che questo personaggio nasconda ancora più segreti di quanti ci immaginavamo: il lignaggio di Barbanera citato in ONE PIECE aggiunge misteri invece di svelarli, ma è la risposta di Van Augur a Saturn che aggiunge un pezzo al mosaico: "Il mondo".

Barbanera vuole quindi prendersi tutto quanto? Ma tutto quanto cosa? A una prima analisi potrebbe riferirsi al Governo Mondiale e alla sua volontà di rovesciarlo, distruggendo lo status quo che regna sul mondo di ONE PIECE per sostituirsi ad esso, forse.

Catarina Devon tocca anche una gamba ragnesca di Saturn, cosa che le potrebbe permettere di assumere le sue sembianze (e chissà cos'altro) e controllare quindi i Seraphim. A quel punto Barbanera avrebbe un grande vantaggio contro il Governo, potendo usare le armi che ha sviluppato per rovesciarlo. E infatti ecco perché in ONE PIECE Catarina Devon è importantissima.

Barbanera quindi sembra seguire le orme di Rocks D. Xebec, anche lui con lo scopo di diventare il re del mondo, portando quindi a un quasi certo scontro finale con Rufy: magari l'idea di sconfitta del Governo e di libertà è la stessa, ma quella di Barbanera implicherebbe il suo dominio su tutto quanto.

Come se Barbanera diventasse quindi, con il suo frutto dell'oscurità, la controparte naturale di Rufy, novello "dio del sole" e della luce. Staremo a vedere cosa accadrà, perché Eiichiro Oda sembra avere sempre un asso nella manica.

E secondo voi qual è davvero l'obiettivo finale di Barbanera? Diteci la vostra nei commenti!