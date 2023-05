ONE PIECE: un cosplay di Ace al femminile con la sua fiamma che brilla

Ci sono tanti personaggi in ONE PIECE, ma pochi riescono a essere memorabili come Portuguese D. Ace, una delle creazioni più famose di Eiichiro Oda. Conosciuto come Ace Pugno di Fuoco, è il comandante della seconda divisione dei Pirati di Barbabianca e il fratello maggiore non di sangue di Monkey D. Rufy, il protagonista della serie.

Ace è un pirata molto carismatico e dotato di incredibili abilità. Il suo potere principale deriva dal Frutto del Diavolo Foco Foco, in originale Mera Mera, che gli permette di controllare il fuoco e di creare potenti attacchi infuocati. Grazie a questa abilità, Ace è considerato uno dei pirati più forti del mondo di ONE PIECE.

La storia di Ace è intricata e piena di emozioni. È il vero figlio di Gol D. Roger, il leggendario Re dei Pirati, e questa discendenza fa di lui un bersaglio ambito sia dalla Marina che dai pirati e cacciatori di taglie. Durante la sua vita, Ace si è guadagnato una reputazione di combattente temibile e di persona con un forte senso di giustizia.

La sua storia raggiunge l'apice durante l'arco narrativo di Marineford, in cui viene catturato dalla Marina e condannato a morte. Rufy, disperato per salvare suo fratello, si unisce a una vasta coalizione di pirati per liberarlo, guidata da Barbabianca. La battaglia che ne segue è una delle più intense di ONE PIECE, che si concluderà con la morte di Ace.

Ciononostante, compare spesso grazie a dei flashback oppure con il contributo dei fan. Bittersweetcookie ha realizzato questo cosplay di Ace al femminile con la sua fiamma ancora accesa, rimodellando il protagonista adattandolo alle nuove esigenze ma mantenendo la fedeltà al suo abbigliamento originale.