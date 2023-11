ONE PIECE: un cosplay di Ace pronto per il live action

Rufy non ha certo una famiglia che si può dire normale. Suo nonno Garp è un vice ammiraglio della marina, con una forza tale da poter diventare ammiraglio; suo padre Dragon è un ricercato di fama mondiale essendo il fondatore e capo dell'armata rivoluzionaria, che vuole sconvolgere il mondo di ONE PIECE abbattendo il Governo Mondiale.

E ovviamente non ci sono soltanto i parenti di sangue, dato che ha diversi parenti acquisiti. Oltre agli amici di sempre e che lo accompagnano alla ricerca del One Piece, da piccolo ha stretto amicizia e un rapporto di fratellanza con i giovani Sabo ed Ace. E proprio quest'ultimo è uno dei personaggi più di spessore e importanti della prima parte della serie.

Portgas D. Ace, nato come figlio di Gol D. Roger, il leggendario pirata re dei pirati, è cresciuto nell'ombra della sua eredità da cui ha sempre cercato di staccarsi, trovando un proprio percorso e prendendo il cognome della madre. La sua storia è permeata di determinazione, coraggio e legami familiari profondi, raccontata anche in una light novel e in un manga disegnato da Boichi.

Poi arriverà anche nella serie di ONE PIECE su Netflix, ma intanto potete godervi questo cosplay di Ace davvero da live action. Il cosplayer brasiliano Lucas Amorim incarna alla perfezione il ragazzo di fuoco, sia per carattere che per costituzione, sfoggiando un look perfetto sia con che senza camicia.

Sicuramente l'eredità di Ace è viva attraverso Rufy e gli altri membri dei Pirati di Cappello di Paglia, che portano avanti il suo spirito di libertà e determinazione nella loro ricerca del leggendario One Piece, ma anche grazie ai fan che non lo dimenticano anche ad anni dalla morte. E a proposito, avete visto questa statuetta di Ace che dà il suo addio?