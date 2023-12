One Piece: un cosplay dell'archeologa Nico Robin dalla ciurma di Cappello di Paglia

Nel 1997, Eiichiro Oda ha dato vita a un capolavoro senza tempo che ha segnato più di una generazione: ONE PIECE. La sua trama originale e accattivante, con un mondo ricco di personaggi unici e di luoghi tutti da scoprire, rende il manga una perla rara nel panorama del fumetto giapponese. Ma anche l'omonimo anime della TOEI Animation non è da meno!

La ciurma dei cappelli di paglia ne ha passate tante: ha sconfitto svariati nemici e, soprattutto, si è fatto sempre più amici. L'amicizia è uno dei temi più importanti di ONE PIECE: la sensazionale opera di Eiichiro Oda dimostra che senza la giusta compagnia non si può andare da nessuna parte! Dopotutto, Luffy è un protagonista eccezionale, ma cosa sarebbe senza i suoi Mugiwara? Detto questo, ammiriamo insieme una delle compagne più fidate di Rubber in questa rivisitazione unica della cosplayer junkenstein.

In questo cosplay di Nico Robin di ONE PIECE, l'abile archeologa è ritratta dopo il famoso salto temporale. Precedentemente, la ciurma dei cappelli di paglia ha conosciuto questo personaggio con il nome di Miss All Sunday come membro della Baroque Works del temibile Crocodile e complice di quest'ultimo.

Robin è una donna calma e risoluta, nonché un'archeologa di grande talento, dotata di una vasta conoscenza del mondo e della storia. Robin, però, ha anche un passato doloroso e complicato alle spalle. Non solo, Nico Robin ha mangiato un frutto del diavolo in ONE PIECE che la rende una formidabile combattente. Nonostante la sua posizione di antagonista iniziale, Robin comincia presto a sviluppare un profondo rapporto affettivo con la ciurma dei Cappelli di Paglia, diventandone un membro fidato.