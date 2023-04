ONE PIECE: un cosplay di Black Maria vi fa capire perché è la più amata da Kaido

Di pirati nel mondo di ONE PIECE ce ne sono tanti, specie considerando che il protagonista è uno di loro. Rufy, durante il suo percorso, ne dovrà affrontare diversi, così da farsi un nome e diventare sempre più forte e rispettato. Negli ultimi tempi, però, lui e la sua ciurma ne hanno incontrati di pericolosissimi.

A Wano, terra dell'imperatore Kaido, c'è tutta la ciurma dell'imperatore, a partire da lui e le sue tre Calamità, per poi passare ad altri elementi come i Tobi Roppo, ex capitani che sono stati sconfitti da Kaido e obbligati a entrare nella sua ciurma, oppure l'hanno fatto di loro spontanea volontà.

Black Maria è uno dei membri dei Tobi Roppo, questa élite dei pirati di Kaido, e presentata nel corso dell'arco narrativo di Wano nel manga ONE PIECE. Il suo aspetto è quello di una donna sensuale e affascinante oltre che gigantesca, indossa un lungo vestito nero di matrice giapponese con motivi rossi, ha i capelli biondi adornati e acconciati con vari fermagli e spilli.

Black Maria possiede uno Zoo Zoo mitologico, che le permette di trasformarsi in un ragno gigante in versione modificata. Grazie alle sue abilità, Black Maria è in grado di attaccare i suoi nemici da lontano con le ragnatele, evitando così il combattimento diretto. All'occasione, però è anche in grado di attaccare in maniera ravvicinata sfruttando dei tirapugni.

Ormai scomparsa dalle pagine del manga, il personaggio ritorna in questo video cosplay di Black Maria realizzato da Capuletcos, che la realizza fin nei minimi dettagli, portando con sé corna, pipa, fermagli e tutto il resto.