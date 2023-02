ONE PIECE: un cosplay di Black Maria vi catturerà nella sua tela

La ciurma di Kaido delle Cento Bestie è enorme. Essendo lui un pirata da lungo tempo, oltre cinquant'anni, ed essendo stato anche un membro della fantomatica ciurma di Rocks D. Xebec, è un pirata conosciutissimo in tutto il mondo. Non è un caso quindi se sia lui uno dei quattro imperatori di ONE PIECE, coloro che dominano i mari del Nuovo Mondo.

Il suo gruppo può vantare circa 10000 uomini, con mozzi e personaggi di basso livello ma anche alcuni dei pirati e capitani più forti che popolano il mondo di ONE PIECE. Più si va in alto nella scala gerarchica e più ci si imbatte in persone che possono dire la loro in molti contesti. Dopo l'imperatore e le sue tre calamità, i più forti sono i Tobi Roppo, un gruppo di sei capitani sconfitti da Kaido e che hanno avuto la possibilità di diventare parte della ciurma.

Tra questi sei ci sono ben due donne, e una di queste è Black Maria, una donna gigante, alta oltre cinque metri, dai lunghi capelli biondi, un fisico curvilineo, il viso splendido e i modi di fare di una gestrice di bordelli nipponici, e non a caso è anche la direttrice del quartiere a luci rosse di Onigashima. Giovane e avvenente, ora prende vita grazie a Julia, alias Capulet, una cosplayer da sempre dedita a ONE PIECE e che è possibile vedere nella foto in basso in azione.

Questo cosplay di Black Maria bellissima e dal fascino irresistibile si sta preparando per tessere la tela in cui attrarre i visitatori molesti e non voluti, tenendo invece a sé i più preziosi.