ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock in abito bianco e rosso

L'imperatrice pirata è un soprannome che circola molto tra i vari mari di ONE PIECE. Con la sua ciurma composta di sole donne, Boa Hancock ha terrorizzato varie isole e anche i marine, portando il Governo Mondiale a decidere per un invito nella Flotta dei Sette, una particolare organizzazione piratesca sotto il controllo degli Astri di Saggezza.

Boa Hancock così ha vissuto ad Amazon Lily tra una scorribanda e l'altra insieme alla sua ciurma, le piratesse Kuja. Anche se il suo nome era ben noto nel mondo di ONE PIECE, Rufy e i lettori l'hanno conosciuto soltanto in fasi più avanzate, incontrandola di persona durante la saga di Amazon Lily. Qui Boa Hancock sembrò essere una persona dispotica, violenta contro gli uomini, ma poi la realtà ha iniziato a venire a galla.

E così, tra varie battaglie e dichiarazioni d'amore, Boa Hancock è diventata un personaggio molto amato dal pubblico. Così si sono moltiplicati anche i cosplay a tema ONE PIECE con lei al centro degli scatti, e Muatori è una delle tante ad averla interpretata. In queste foto, caricate sul suo account Instagram, il cosplay di Boa Hancock ha un abito particolare che non è stato usato nel manga, ma è stato scelto dalla cosplayer. niente abito rosso o viola, bensì uno bianco con macchie rosse che le conferisce un aspetto comunque elegante e adatto al personaggio.

Ecco invece un cosplay di Boa Hancock in abito rosso classico oppure un cosplay con l'abito di STAMPEDE.