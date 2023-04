ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock in abito rosso dell'italiana Robin Ren

Chi non conosce ONE PIECE? Il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda ormai è sempre al centro delle discussioni e quasi tutti i fan di anime e manga ne hanno almeno sentito parlare. La serie segue le avventure di Rufy, un ragazzo che, dopo aver mangiato il frutto del diavolo Gom Gom, acquisisce la capacità di deformarsi come una gomma.

Rufy cerca di diventare il re dei pirati e di trovare il leggendario tesoro del One Piece, lasciato da Roger su un'isola sconosciuta. Tuttavia per farlo dovrà affrontare diversi personaggi molto forti, alcuni dei quali appartenenti a organizzazioni o gruppi di grande spicco. La Flotta dei Sette è un gruppo di sette pirati famosi e potenti, ognuno dei quali ha ottenuto una taglia di almeno 100 milioni di Berry. Tra i membri della Flotta dei Sette c'è anche Boa Hancock, una piratessa e la regina delle Amazzoni.

Boa Hancock è un personaggio affascinante, famoso per la sua bellezza e la sua forza. Ha mangiato il frutto del diavolo Mero Mero, che le permette di trasformare chiunque in una statua di pietra, a meno che non abbia un cuore puro e non venga colpito dal suo fascino. È la regina dell'isola delle Amazzoni Amazon Lily, inizialmente appartenente alla Flotta dei Sette, con alcuni poteri che userà per aiutare Rufy nella sua missione.

Il cosplay di Boa Hancock realizzato dall'italiana Robin Ren è un'interpretazione ottima del personaggio. Il costume rosso scuro con i dettagli rosa e oro riproduce perfettamente l'abito che Boa Hancock indossa nell'anime e nel manga, durante la sua prima presentazione. Robin Ren ha anche realizzato il grande serpente con cui il personaggio spesso è associato, creando un cosplay completo e accurato.

Con questo, Boa Hancock si conferma un personaggio amato, specie in Europa.