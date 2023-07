ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock affascinante vi ha già pietrificato

Il mondo di ONE PIECE è infestato di pirati pericolosi, personaggi senza cuore che farebbero di tutto pur di ottenere soldi, fama e potere. Dalla conquista di intere isole e popolazioni soggiogate a razzie che portano a rubare il cibo dei poveri, Eiichiro Oda ha fatto conoscere le mire di tanti tipi di pirati diversi.

Oltre Monkey D. Rufy e la sua visione molto meno brutale del mondo, più si va avanti sulla Rotta Maggiore e più i pirati diventano dei criminali senza scrupoli. Alcuni di questi fanno parte della Flotta dei Sette, con personaggi come Crocodile e Doflamingo che rientrano proprio nella categoria di chi ha soggiogato un'isola intera per ottenerne vantaggi a scapito della popolazione. Nello stesso gruppo ci sono però personaggi di calibro e cuore completamente diversi, come Boa Hancock.

Altro membro della Flotta dei Sette, inizialmente Boa Hancock non fu presentata come la persona più amichevole di questa terra, in particolar modo verso il genere maschile. Tuttavia, Boa Hancock ha diverse motivazioni, tra cui la protezione della sua ciurma e di Amazon Lily, terra delle piratesse kuja. Il fascino della donna sprigiona il potere del suo Mero Mero, e riuscirà a farlo anche nella foto di Glory Lamothe.

Questo cosplay di Boa Hancock in abito rosso imita in parte la posa della principessa serpente, dove si piega all'indietro indicando il nemico, per accentuare la sua bellezza. Non va però sottovalutata lo stesso, dato il potere pericoloso del suo Frutto del Diavolo. Ecco invece un cosplay di Nico Robin sulla Thousand Sunny mentre osserva l'orizzonte.