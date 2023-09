ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock dalla bellezza pietrificante

Amazon Lily è una delle tante isole che esistono nel vasto mondo di ONE PIECE. A differenza di altri luoghi principali della serie, non è un'isola situata nell'East Blue o nella Rotta Maggiore, percorso che Rufy e gli altri hanno navigato per la maggior parte della loro avventura. Questa zona infatti si trova nella Calm Belt.

La fascia di bonaccia che divide la Rotta Maggiore e gli altri mari è sempre stata insidiosa per la presenza dei Re del Mare, e per questo Amazon Lily è stata, per lungo tempo, una fortezza difficile da espugnare. A viverci qui sono le piratesse Kuja, un gruppo composto da sole donne che protegge e governa l'isola, a sua volta abitata da sole donne. Gli uomini vengono giustiziati all'istante, tuttavia le cose cambiano quando arriva Rufy.

Dopo essere stato spedito via dall'arcipelago Sabaody per opera di Kuma, il punto di vista di Rufy porta i lettori a conoscere questo territorio sconosciuto della mappa di ONE PIECE, ma soprattutto a conoscere quello che diventerà un personaggio importante della serie, anche molto amato: Boa Hancock. L'imperatrice pirata, membro dell'ormai sfasciata Flotta dei Sette, è una donna bellissima e sensuale, in grado di ammaliare tutti e sfruttare questo particolare per scatenare il potere del suo Mero Mero.

Regale e imperiosa, questo cosplay di Boa Hancock realizzato da Shermie propone una versione della donna pirata con il vestito rosso, il primo con cui è apparso nella serie. Giacca corta e stretta, gonna lunga, capelli neri finissimi e orecchini a forma di serpente rendono questo cosplay a tema ONE PIECE molto ben fatto.