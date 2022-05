ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock con tutta la bellezza della regina serpente

La prima introduzione di Boa Hancock in ONE PIECE non fu certamente lieta. Rufy si ritrovò ad Amazon Lily dopo essere volato per tre giorni e tre notti a causa del potere di Orso Bartholomew, che frammentò la ciurma di Cappello di Paglia spedendo i componenti in vari luoghi. Al capitano toccò proprio l'isola dell'allora Shichibukai.

Capitano delle piratesse Kuja e regina di Amazon Lily, Boa Hancock si presentò come una donna crudele e che non ammetteva gli uomini sulla sua isola. A Rufy furono necessari diversi episodi in ONE PIECE per renderla più mansueta, finendo però per farla addirittura innamorare dato che è stato lui l'unico uomo ad aver resistito al suo potere di seduzione. Tolti i frangenti in cui è col capitano dal cappello di paglia, Hancock rimane una piratessa temibile e ricca di abilità.

Spesso si fa accompagnare da un serpente, che ancora una volta sottolinea il suo legame con questo genere di rettili. Anche Satis, cosplayer che ha deciso di interpretare la donna di ONE PIECE, si è fatta affiancare da una creatura del genere. Ecco un cosplay di Boa Hancock bella e anche pericolosa, con un serpente pronto a mordere chiunque per difenderla.

Chi lo sa quale taglia avrà Boa Hancock dopo gli ultimi eventi del Reverie.