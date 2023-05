ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock capace di far inginocchiare Sanji

Sanji adora tutte le donne di ONE PIECE. Il cuoco apprezzava sempre il passaggio di una bella ragazza, anche se dopo il timeskip gli effetti di questa passione sono stati esacerbati ancora di più. Il cuoco della ciurma di cappello di paglia però non ha potuto mettere piede sull'isola delle donne, Amazon Lily, dominio di Boa Hancock.

Boa Hancock è una bellissima piratessa e la regina dell'isola delle Amazzoni. È una donna dal carattere forte e indipendente, ma allo stesso tempo è innamorata perdutamente di Rufy, unico maschio in grado di interrompere questa sua freddezza verso il genere maschile. Il suo potere deriva dal Frutto del Diavolo Mero Mero, che le permette di trasformare chiunque venga colpito dal suo fascino in pietra. È una combattente formidabile e uno dei membri più potenti della Flotta dei Sette, oltre a essere una piratessa di ONE PIECE con una taglia eccezionale.

Boa Hancock e Sanji sono due personaggi molto amati dai fan di ONE PIECE per le loro personalità uniche, le loro abilità eccezionali e il loro contributo alla storia complessiva. La loro presenza nel mondo di ONE PIECE aggiunge profondità e divertimento alla serie, rendendoli due protagonisti indimenticabili. Ma cosa succederebbe se si incontrassero? La risposta la dà Daniela Calfa in questa foto.

Questo cosplay di Boa Hancock ha un Sanji inginocchiato al proprio fianco. La bella piratessa, con il suo abito rosso, ha fatto breccia - ovviamente - anche nel cuore del cuoco, che probabilmente non ha retto la vista. Il secondo scatto è dedicato unicamente alla regina pirata, con tutto il suo splendore. Pensate che un incontro tra i due nel manga di ONE PIECE scateni questa reazione oppure Sanji finirà fulminato?