ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock della cilena Fabibi incanta per la sua bellezza

Ci sono tante belle donne nel mondo di ONE PIECE, visto la volontà di Eiichiro Oda di disegnare soltanto secondo i suoi canoni di bellezza femminili. Nami, Nico Robin, Bibi sono passate nella ciurma dei protagonisti, altre però sono importanti alleate. Ad esempio c'è la regina dei serpenti Boa Hancock, ex membro della Flotta dei Sette.

La regina di Amazon Lily, capitano delle piratesse Kuja e denominata anche Imperatrice Serpente, è uno dei personaggi fondamentali della lotta tra Rufy e il Governo Mondiale nella fase finale del manga per timeskip. Nonostante le vicissitudini iniziali, il protagonista di ONE PIECE è riuscito a ottenere il suo favore e quindi anche il suo aiuto, arrivando a Impel Down con lei, e in aggiunta l'ha trovata sul campo di battaglia a Marineford.

Boa Hancock è una delle donne più belle di ONE PIECE se non la più bella, considerati i suoi soprannomi e il suo potere. Anche in ONE PIECE STAMPEDE è apparsa con un abito completamente diverso, ed è questo che ha preso in considerazione la cosplayer Fabibi. La modella cilena, una delle più seguite nel panorama di anime e manga, ha realizzato questo cosplay di Boa Hancock pubblicato in varie foto.

Sapete quali sono le donne di ONE PIECE più difficili da disegnare secondo il mangaka?