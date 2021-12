ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock degno dell'imperatrice pirata

In ONE PIECE, l'arrivo all'arcipelago Sabaody per i Mugiwara fu l'inizio di un enorme problema, che culminò nella loro separazione per mano di Kuma Bartholomew. C'è chi fu mandato sull'isola degli okama come Sanji, il più sfortunato, altri che invece trovarono un ambiente naturale per sviluppare le proprie capacità come Nami e Franky.

L'ex membro della Flotta dei Sette scelse di spedire Rufy invece su Amazon Lily, isola delle donne e fortezza delle piratesse Kuja. Un inizio rocambolesco che poi portò il protagonista di ONE PIECE a conoscere una delle alleate più preziose di quel periodo, Boa Hancock. L'imperatrice pirata, donna di bellezza unica capace di ammaliare tutti con qualche posa, ancora oggi è una delle donne più amate di ONE PIECE nonostante appaia molto meno rispetto alle due piratesse di cappello di paglia.

La malia di Boa Hancock prende vita in un cosplay regale realizzato da Elizabeth Rage. La cosplayer ha scelto proprio la prima versione dell'imperatrice pirata, quella che apparve con abito rosso scollato e una gonna dello stesso colore. Ben cinque foto sono state caricate nel suo post disponibile in basso, così da poterla osservare in più modi.

Dopo Wano, probabilmente Boa Hancock avrà una taglia molto più alta di quella attuale, confermando l'andamento della serie verso il finale.