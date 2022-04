ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock nelle foto di Elizabeth Rage dal Romics

Le fiere del fumetto nostrane acquistano sempre più trazione. Nel corso degli ultimi anni si stanno registrando sempre più visitatori, con il pubblico di anime e manga che si è ampliato a dismisura nello scorso decennio. Non mancano quindi tanti cosplayer amatoriali di ONE PIECE durante queste manifestazioni in tutta Italia.

Con la crescita degli eventi, tuttavia, gli organizzatori hanno aumentato l'offerta proponendo la presenza di cosplayer di fama internazionale. Gli ospiti quindi si moltiplicano e vengono tratti anche da questo settore. Al Romics del 2022 c'è stata la presenza di Elizabeth Rage, una delle cosplayer più famose e che su Instagram può vantare quasi 400.000 follower. Statunitense ma residente in Italia, per celebrare la mostra romana, Elizabeth Rage ha proposto al pubblico il suo cosplay di Boa Hancock da ONE PIECE, una figura ormai molto nota.

Pur non apparendo molto, Boa Hancock è una delle donne più amate di ONE PIECE e finisce spesso nelle prime posizioni dei sondaggi di popolarità dei personaggi. Il suo fascino resiste quindi anche ai segni del tempo. Sicuramente però tornerà per il finale di ONE PIECE, una saga che raccoglierà tutti i personaggi più importanti, anche gli ex membri della Flotta dei Sette, e porterà a termine la storia ventennale di Eiichiro Oda.