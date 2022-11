ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock in una foto pericolosa

Boa Hancock è uno dei membri più forti della Flotta dei Sette. L'organizzazione degli Shichibukai - ormai sciolta in seguito a un clamoroso Levely che si è tenuto poco prima della saga di Wano a Mary Geoise - l'ha vista tra le sue fila per molto tempo, e come tanti di questo gruppo all'inizio è stata nemica del protagonista di ONE PIECE.

La situazione è cambiata quasi subito per l'imperatrice pirata, dato che cappello di paglia ha dimostrato di avere qualità che altri uomini non hanno dimostrato. Così in ONE PIECE più volte ha dato una mano a Rufy, sia fornendogli un covo dove nascondersi e allenarsi sia aiutandolo a raggiungere varie aree del mondo. Essendo anche un personaggio femminile di rilievo e uno dei più forti in combattimento, è apparsa anche nel film ONE PIECE Stampede, il penultimo della saga dopo l'uscita di RED.

Qui, diversamente dal solito, non indossa il suo abito rosso elegante che usava anche ad Amazon Lily. Come si vede anche nel cosplay di Boa Hancock realizzato da Shermie, la donna indossa un abito in parte bianco e in parte nero, sempre lungo e con una gonna, ma sprigiona la stessa bellezza e la stessa vanità, riflettendo bene le caratteristiche del personaggio. Ma va ricordato che è anche pericolosa.

Sapete quanti anni ha Boa Hancock?