ONE PIECE: questo cosplay di Boa Hancock di Hane Ame vi pietrificherà

Per lungo tempo, la Flotta dei Sette è stato un gruppo di pirati che ha aiutato il Governo Mondiale a contrastare i pirati di ONE PIECE, in cambio di qualche protezione in più e di chiudere un occhio sulle loro malefatte. Monkey D. Rufy ne ha incontrati parecchi sul suo percorso, e diversi di loro ne ha anche affrontati.

Drakul Mihawk è stato il primo, ma affrontato solo da Zoro. Per Rufy, tutto è partito con Sir Crocodile, il malvagio pirata del mondo clandestino che aveva conquistato il regno di Alabasta, guidandolo dall'ombra con la sua Baroque Works, poi questi scontri sono proseguiti con la conoscenza di Gecko Moria e Kuma Bartholomew, e poi c'è stato il turno della regina di Amazon Lily, la donna più bella del mondo di ONE PIECE.

Anche lei, come gli altri quattro pirati della Flotta dei Sette incontrati da Rufy, è stata una nemica del protagonista della serie, ma soltanto inizialmente. Con la sua bellezza, la donna voleva pietrificare tutti gli uomini a causa del suo odio, ma la resistenza di Rufy e il suo modo di fare l'hanno portata a innamorarsi di lui e a diventare una potente alleata.

Questo cosplay di Boa Hancock della splendida Hane Ame ripropone tutta la bellezza della principessa serpente, oltre che le sue pose estremamente particolari., disponibile nel link alla fonte Vi piace il modo in cui è stata rappresentata? Dallo stesso gruppo, prima che venisse catturato e degradato, ecco un cosplay di Crocodile al femminile e chissà che non sia proprio questa versione quella originale del pirata con la cicatrice sul volto, come vogliono tante teorie di ONE PIECE..