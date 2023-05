ONE PIECE: questo cosplay di Boa Hancock immortala la bellezza dell'imperatrice pirata

La Flotta dei Sette, conosciuta anche come Shichibukai, è un gruppo di sette pirati di grande potere e influenza nel mondo di ONE PIECE. Questi sette pirati sono stati selezionati dal Governo Mondiale per diventare i suoi agenti speciali e per aiutare a mantenere l'ordine e contrastare le minacce pirata, prima dello scioglimento del gruppo.

Ci sono pirati potenti nella Flotta dei Sette, e tra questi c'è Boa Hancock. La Flotta dei Sette ha lo scopo di mantenere l'ordine e contrastare altre minacce pirata. Boa Hancock, insieme agli altri membri della flotta, contribuiva alla lotta contro i pirati e i nemici che minacciano le mire del Governo Mondilae. Boa Hancock è uno dei personaggi più iconici dell'acclamato manga e anime ONE PIECE, creato da Eiichiro Oda. Conosciuta anche come la Principessa Serpente o Imperatrice Pirata, Boa Hancock è la sovrana di Amazon Lily e capitano delle Piratesse Kuja.

Boa Hancock è famosa per la sua straordinaria bellezza e il suo carisma irresistibile, ma è anche una guerriera incredibilmente potente. Possiede il potere del Frutto del Diavolo Mero Mero, che le consente di trasformare chiunque la guardi in pietra se viene colpito dal suo fascino. Questo potere unico rende Boa Hancock una forza da non sottovalutare in battaglia.

Il suo carattere inizialmente distante e orgoglioso si stempera man mano che la storia si sviluppa, e scopriamo che dietro la sua facciata fredda c'è un atteggiamento completamente diverso. Boa Hancock sviluppa un forte legame con Monkey D. Rufy e si innamora di lui, nonostante la sua paura di amare gli uomini a causa delle esperienze passate.

Gli altri invece si innamorano di lei, come accade con chi osserva questo cosplay di Boa Hancock italiano andato in scena al Romics, con la piratessa che veste un abito unico ispirato alla pelle del suo serpente gigante. Anche lei avrà modo di pietrificarvi senza pensarci due volte, proprio come fa il personaggio di ONE PIECE.