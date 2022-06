ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock italiana realizzato da Soryu Geggy

ONE PIECE va avanti da oltre venti anni ed è normale, quindi che si sia fatto un grande pubblico. Ciò ovviamente non si limita soltanto al Giappone, ma anche a tutto il mondo. Non a caso, è stato tenuto un sondaggio di popolarità mondiale per ONE PIECE, un evento unico che ha avuto il merito di mostrare in modo definitivo quanto sia amato il manga.

Il sondaggio in Europa ha dato esiti non troppo difformi da quelli del resto del mondo come gruppo principale, anche se con qualche variazione delle posizioni. Pur non essendo una mugiwara e quindi una vera protagonista di ONE PIECE, Boa Hancock finisce nella top 10 e certamente qualche contributo arriva pure dall'Italia.

E dal nostro paese arriva anche un'interpretazione dell'imperatrice pirata, ormai ex shichibukai e capitano delle piratesse Kuja. Questo cosplay di Boa Hancock in abito rosso è tutto italiano dato che è stato realizzato da Soryu Geggy, alias di Eugenia Bellomia, nota cosplayer nostrana che ha già realizzato in passato tanti travestimenti di questo genere.

Secondo voi la cosplayer è riuscita a esprimere tutta la bellezza della piratessa di ONE PIECE? E negli ultimi tempi, l'imperatrice è diventata virale proprio grazie a quest'altro cosplay di Boa Hancock molto serpentesco.