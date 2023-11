ONE PIECE, un cosplay di Boa Hancock italiano: tutta la bellezza della piratessa regale

Ci sono tanti sconvolgimenti nel mondo di ONE PIECE, con il Governo Mondiale, la marina, gli imperatori e le lotte tra pirati sempre presenti. Sicuramente lo scioglimento della Flotta dei Sette è stato uno degli avvenimenti recenti più importanti della serie, con questo atto deciso durante il recente Reverie.

Nel mondo avventuroso di ONE PIECE, la Flotta dei Sette rappresentava una delle organizzazioni più potenti e temute del mare. Questa squadra mortale di pirati è composta da membri eccezionali, ognuno dotato di abilità e poteri unici, ai quali viene consentito di continuare con le proprie attività piratesche in cambio di supporto al Governo Mondiale.

Tra i membri più importanti di questa ex organizzazione spicca Boa Hancock, la regina di Amazon Lily e capo delle piratesse Kuja, una ciurma composta di sole donne. Grazie ai poteri del Frutto del Diavolo Mero Mero no Mi, può trasformare chiunque la veda in pietra se colpito dalla sua bellezza. Questo potere, combinato con la sua abilità nella lotta corpo a corpo, la rende una delle avversarie più formidabili dei mari, come dimostrato durante la battaglia a Marineford ma anche dalla nuova taglia dell'ex Shichibukai. Boa Hancock in questo momento si trova in una posizione difficile, ma fa sempre risaltare la propria bellezza.

E la cosplayer italiana Soryu Geggy proprio questo vuole sottolineare. Questo cosplay di Boa Hancock in abito rosso fa risaltare non soltanto il suo fascino ma anche la sua regalità, con i lunghi capelli neri, gli orecchini d'oro a forma di serpente e un atteggiamento spavaldo.