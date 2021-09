ONE PIECE, cosplay di Boa Hancock italiano riproduce la bellezza dell'imperatrice pirata

Le donne di ONE PIECE sono quasi tutte belle, con il fisico a clessidra che tanto piace all'autore. Quest'ultimo ha infatti modificato lo stile di disegno di ONE PIECE nel corso del tempo creando un po' di omologazione tra le figure femminili del suo manga. Ognuna di esse però riesce a mantenere un proprio carattere e personalità.

Anche nel mondo di ONE PIECE però ci sono gerarchie di bellezza. Nami è reputata praticamente una modella, rubando cuori a destra e a manca col suo manifesto, ma chi apparentemente la sovrasta in questi valori è l'imperatrice pirata Boa Hancock, la donna che spasima per il protagonista Rufy. Conosciuta ad Amazon Lily, è anche uno dei membri della Flotta dei Sette, o almeno lo era prima che l'organizzazione venisse sciolta dal Governo Mondiale.

Bellissima e capace di rendere di pietra gli uomini con uno sguardo, recentemente è stata interpretata dalla cosplayer italiana Eugenia Haruno Bellomia, che più volte vi abbiamo presentato sulle nostre pagine. Il cosplay di Boa Hancock disponibile in basso esprime tutta la regalità e bellezza dell'imperatrice che vediamo qui con il suo abito rosso, ovvero il primissimo visto in ONE PIECE. Potrebbe fare concorrenza al personaggio disegnato da Eiichiro Oda?