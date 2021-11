ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock perfetto, l'imperatrice pirata prende vita

Probabilmente, Boa Hancock è uno di quei personaggi di ONE PIECE che riuscirebbe a pietrificare tutti gli uomini anche senza l'utilizzo del suo Frutto del Diavolo. Bella come pochissime altre, riesce a far girare la testa a tutti gli uomini che la incontrano, anche i più rigidi e impassibili.

Sfruttando questa sua bellezza, si è riuscita a creare uno spazio di rilievo nel mondo di ONE PIECE, ottenendo diversi vantaggi per lei e la sua ciurma di sole donne. Ad Amazon Lily si è scoperta però anche la sua debolezza per Rufy, l'unico uomo che è stato in grado di resisterle. Ciò le ha permesso però di ammaliare anche i lettori, dato che qualcuno ha pensato bene di riunire in un'unica foto tutte le apparizioni di Hancock in ONE PIECE.

In attesa di conoscere la futura taglia di Boa Hancock nel manga, c'è una Boa Hancock nella vita vera che sta facendo faville con un cosplay. Glory Lamothe, grande appassionata di ONE PIECE e che in passato ha già realizzato un cosplay di Nico Robin magnifico, ha voluto entrare nel film Stampede e realizzare la sua versione dell'imperatrice pirata.

Il risultato è stato largamente apprezzato da tutta la community del subReddit di ONE PIECE e non solo. La foto in basso mostra un cosplay di Boa Hancock raggiante e fedelissimo alla controparte disegnata nell'anime e nel manga.