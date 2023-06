ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock principesca in abito bianco e nero

Il mondo di ONE PIECE è prevalentemente marittimo, ma non ci sono soltanto commercianti e marine. Infatti, il grosso dei navigatori è composto da pirati che, ispirati da Gol D. Roger, sognano di raggiungere Laugh Tale e mettere le mani sul prezioso tesoro che si cela lì. I pirati sono quindi un elemento chiave della trama.

Questi compongono una vasta gamma di personaggi carismatici e avventurosi che solcano i mari. Ogni pirata ha il proprio equipaggio, il proprio obiettivo e uno stile di vita unico, come Monkey D. Rufy. Ce ne sono altri che invece iniziano a obbedire al Governo Mondiale per ottenere alcuni privilegi, e questi entrano a far parte della Flotta dei Sette, come fece a suo tempo la giovane Boa Hancock.

Piratessa dotata di una bellezza straordinaria anche per i canoni di ONE PIECE, Boa è la regina di Amazon Lily, isola delle donne dove nessun uomo può mettere piede. Anche la sua ciurma, le piratesse Kuja di cui è la nuova capitana, è composta di sole donne e nonostante ciò riesce a confermarsi tra le più forti dei mari.

Boa Hancock ha tantissimi abiti a disposizione nel suo repertorio. Molti di questi li cambia già durante la sua prima saga, con la fase tra Amazon Lily e Marineford che la vede sfruttare almeno tre abiti diversi. In sostanza, Eiichiro Oda si diverte a farla cambiare di abito molto spesso, così come succede con i Mugiwara. Anche durante il film Stampede ha mostrato la profondità del suo armadio, e la cosplayer Shermie l'ha confermato. Ecco un cosplay di Boa Hancock con abito bianco e nero da ONE PIECE: Stampede, dove ha combattuto al fianco di Rufy contro un ex membro della ciurma di Gol D. Roger. Molto regale, questa versione della principesca imperatrice pirata mette in risalto la sua bellezza.