ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock con la sua regale eleganza

Adesso la Flotta dei Sette non esiste più, ma per tanti anni è stata un'organizzazione che ha creato tanti problemi a Rufy e compagni. Già il primo impatto con Drakul Mihawk e Sir Crocodile non furono dei più sereni, seguiti poi da quelli con Gecko Moria e Orso Bartholomew. Soltanto quello con Boa Hancock ha significato qualcosa per Rufy.

L'imperatrice è stata inizialmente una nemica del protagonista di ONE PIECE, considerato che questi aveva invaso - involontariamente, in realtà - l'isola Amazon Lily, roccaforte delle piratesse Kuja e dove gli uomini non sono assolutamente ammessi. Grazie al suo modo di fare e al suo carattere, Rufy riesce però a conquistare Boa Hancock che alla fine diventa sua alleata.

Una donna dalle mille risorse, e anche dal potere davvero terrificante dato che ha effetto su quasi tutti gli uomini e anche su qualche donna. Nella realtà questo potere potrebbe avere ancora più effetto, a dimostrarlo c'è la cosplayer BellatrixAiden che ha creato un cosplay di Boa Hancock con l'abito rosso con cui fu vista per la prima volta, sdraiata su una sedia a sdraio e quindi in atteggiamento estivo. Meno male che non è in possesso anche del suo Frutto del Diavolo di ONE PIECE, altrimenti avrebbe potuto pietrificare.

Avevate notato una particolarità dei nomi dei membri della Flotta dei Sette?