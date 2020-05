ONE PIECE: questo cosplay di Boa Hancock potrebbe riuscire a conquistare anche Rufy

Dopo la sconfitta all'arcipelago Shabondy, Rufy dovette viaggiare per tre giorni e tre notti a causa del potere di Orso Bartholomew. Il protagonista di ONE PIECE finì ad Amazon Lily, isola fino a quel momento ancora sconosciuta e dove fece conoscenza con le piratesse Kuja e dell'imperatrice pirata Boa Hancock.

Dotata di una bellezza senza pari, Boa Hancock è descritta come una delle donne più belle di ONE PIECE, se non addirittura la più bella. Inizialmente restia ad avvicinarsi a ogni uomo, inizierà a provare amore per Rufy. Apparirà poi più volte nel corso di ONE PIECE, sfoggiando anche diversi costumi. Oltre il classico abito rosso e scollato con cui fu presentata, abbiamo visto Boa Hancock anche con un lungo abito in stile cinese giallo e viola.

È proprio questo abito scelto per realizzare il cosplay di Boa Hancock da parte di Toriiko. La cosplayer ha pubblicato diverse foto con la sua versione del personaggio, come potete vedere in basso alla notizia. Il cosplay sembra realizzato fin nei minimi dettagli e come bonus, Toriiko si fa affiancare anche da un Rufy che tenta di conquistare. Riuscirà almeno in questa versione a far breccia nel cuore del tonto capitano dal cappello di paglia?

Intanto l'anime di ONE PIECE potrebbe tornare a breve dopo lo stop in tutto il Giappone per l'emergenza Coronavirus.