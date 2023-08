ONE PIECE: questo cosplay di Boa Hancock seduce grazie alla bella giapponese Enako

Ci sono molte piratesse nel mondo di ONE PIECE, con la maggior parte di queste che hanno un aspetto da urlo. Seno abbondante, vita stretta e fianchi larghi per delle protagoniste in grado di scatenare ogni genere di fanservice, anche all'interno della serie stessa. Tuttavia anche in questo mondo c'è chi riesce a svettare sulle altre.

Insieme a Nami e Nico Robin, due delle protagoniste di ONE PIECE che compaiono più spesso vista la loro appartenenza alla ciurma di cappello di paglia, c'è un'altra donna in grado di richiamare l'attenzione di tutti i fan. Boa Hancock è nota come l'imperatrice pirata per tanti motivi, ma è famosa anche per la sua bellezza. Il Frutto Mero Mero di Boa tra l'altro le permette di sfruttare appieno questa dote, facendo leva sul fascino innato della splendida piratessa che, un tempo, faceva parte della Flotta dei Sette.

Rimane comunque un personaggio molto temibile, nonostante il potere del suo Frutto del Diavolo, essendo lei il capitano delle piratesse Kuja e regina di Amazon Lily. Inoltre, la nuova taglia di Boa Hancock la posiziona tra i personaggi più potenti del mondo di ONE PIECE. Si tratta quindi di un personaggio in grado di far parlare di sé, ed è per questo che viene spesso rappresentato nella vita vera.

A farlo ci ha pensato Enako, la cosplayer più famosa del Giappone, che ha pubblicato uno scatto dal suo libro "Enako Cosplayer2". Nella foto caricata su Twitter c'è il cosplay di Boa Hancock creato da Enako con lo stesso fascino del personaggio di ONE PIECE. Nonostante le altezze diverse - 154cm per la modella e 191cm per il personaggio di Oda - indossa il vestito rosso con assoluta eleganza. Vi piace questa interpretazione di Enako?