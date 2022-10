ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock vi tramuterà in pietra

Ogni Frutto del Diavolo concede un potere diverso a chi lo mangia. Nel corso della sua storia, Eiichiro Oda ne ha proposti almeno un centinaio, dandoli a diversi personaggi. Il Frutto del Diavolo più forte forse non è ancora stato svelato, ma molti personaggi di ONE PIECE sono riusciti a sfruttare al massimo le potenzialità del proprio.

Un esempio è Boa Hancock, imperatrice pirata ed ex membro della Flotta dei Sette. Introdotta in ONE PIECE inizialmente come rivale di Rufy, che aveva "invaso" Amazon Lily a causa del potere di Kuma Bartholomew, ha un Frutto del Diavolo che le permette di pietrificare chiunque venga anche solo minimamente ammaliato dalla sua bellezza stratosferica. Funziona quindi su tutti, sia uomini che donne, ma non su Rufy.

Un potere che rende quindi Boa Hancock estremamente temibile, a meno che non si sia in possesso di un Haki molto potente. E questo cosplay di Boa Hancock da ONE PIECE creato dalla cosplayer Capulet potrebbe tranquillamente replicare il potere visto nel manga e nell'anime. La modella ha riprodotto la piratessa con il suo primo abito, quello rosso scollato, e non manca uno sguardo di superiorità.

E proprio di recente, dopo una lunga assenza, Boa Hancock è tornata nel manga.