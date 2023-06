ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock da vera piratessa nella foto di Sparkle Stache

Il mondo di ONE PIECE è popolato di pirati, che nell'immaginario di Eiichiro Oda sono, per grossa parte, molto differenti dai pirati del mondo reale. Sono in pochi quelli che davvero si rifanno alle figure che preparavano imboscate sulle rotte commerciali maggiori d'Europa e dei Caraibi tra il 1300 e il 1700.

La forza di questi personaggi è diversa, così come la loro natura e la loro apparenza. C'è anche chi ha costruito una ciurma di sole donne, ponendo la base su un'isola del mondo di ONE PIECE dominata dal sesso femminile: Amazon Lily. Qui ogni maschio è da ritenersi un nemico, con le piratesse Kuja che sono disposte a liberarsene in men che non si dica. A capo di questo gruppo ci sono state varie donne dalla forza eccezionale, e l'ultima in ordine cronologico a ricoprire il ruolo di capitano è stata Boa Hancock.

Ex membro della Flotta dei Sette, con i poteri del suo Frutto del Diavolo e la sua bellezza incantevole, ha conquistato il cuore di molti fan in tutto il mondo, ma anche quello di tanti personaggi di ONE PIECE - ad eccezione, naturalmente, di Rufy. Tutte le donne nella sua ciurma le sono fedeli, e tante persone si accasciano davanti a lei grazie a una bellezza spropositata che viene spesso enfatizzata anche dai vestiti che indossa.

Nella serie, indossa una serie di abiti che esaltano la sua grazia e il suo fascino: uno dei suoi abiti più iconici è un lungo vestito rosso con un lungo strascico che le conferisce un'aria regale. Spesso indossa anche un mantello di pelliccia bianco intorno alle spalle e un lungo abito viola, che le permette ampi movimenti durante il combattimento. Tuttavia, ci sono anche altre versioni del personaggio.

Sparkle Stache ha realizzato questo cosplay con Boa Hancock vestita da piratessa e mai apparsa in ONE PIECE: il cappello da pirata con il simbolo delle piratesse Kuja non è mai stata utilizzata dall'imperatrice nel corso della serie, così come l'outfit in generale che invece è stato protagonista di una famosa statuetta. Questa Boa Hancock versione Diamond Ship è riuscita a catturarvi?

Ecco anche un cosplay di Boa Hancock da STAMPEDE e un cosplay di Boa Hancock in abito rosso.