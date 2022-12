ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock in versione coniglietta natalizia

I lettori di ONE PIECE hanno notato più volte che Eiichiro Oda tende a disegnare le sue donne sempre in certi modi. Non a caso, praticamente tutte - tranne pochissime eccezioni - sono avvenenti, con un viso quasi perfetto nonostante il cambio di qualche dettaglio, ma soprattutto un fisico sempre snello ma curvilineo nei punti giusti.

Le donne di ONE PIECE sono quindi molto amate, e i fan si sono divisi molto spesso su chi fosse la più bella introdotta finora. Sicuramente le donne della ciurma spiccano molto, dato che Nami e Nico Robin sono in un modo o nell'altro in ogni capitolo di ONE PIECE. Non va dimenticata però Boa Hancock, terza forza femminile della serie e che spesso è risultata in alto nei sondaggi di popolarità. Anche in Europa Boa Hancock è molto amata e quindi ci sono un ottimo numero di cosplayer pronte a rappresentarla.

Mia Green è un esempio di questo gruppo di cosplayer. Negli ultimi giorni, visto il clima natalizio, ha deciso di postare sui suoi account social, tra cui quello Instagram visibile in basso, alcune foto con personaggi realizzati non con i loro abiti soliti. E quindi il risultato è questo cosplay di Boa Hancock coniglietta natalizia: invece di sfruttare un semplice abito di Babbo Natale, la cosplayer ha deciso di proporre una versione ulteriormente modificata con un corpetto sempre a tradizione natalizia ma che ricorda un coniglietto, come confermato dal ciuffo bianco sulla schiena.

Il resto dei dettagli - capelli e orecchini in primis - sono però quelli della piratessa. Cosa ne pensate di questa Boa Hancock per Natale?