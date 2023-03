ONE PIECE: un cosplay di Boa Hancock versione sposa incanta

Ci sono tanti personaggi femminili in ONE PIECE che hanno detto la propria durante l'avventura. Tuttavia, Eiichiro Oda non vuole inserire romanticismo nella serie, quindi non bisogna aspettarsi coppie di alcun tipo, in particolare nella ciurma. C'è però un personaggio che si è perdutamente innamorato del protagonista Monkey D. Rufy.

Boa Hancock è un personaggio femminile di ONE PIECE. Conosciuta anche come l'imperatrice pirata, è la capitana delle Piratesse Kuja e una delle sette Shichibukai che hanno per lungo tempo ottenuto dei diritti aggiuntivi rispetto agli altri pirati di questo mondo, in cambio di fedeltà al Governo Mondiale.

Hancock ha un aspetto fisico straordinario, con lunghi capelli neri e un corpo snello e atletico. È nota per la sua bellezza e per il suo potere di seduzione, che le permette di manipolare la mente degli uomini. Tuttavia, è anche una guerriera molto abile, in grado di utilizzare il potere del suo Frutto del Diavolo Mero Mero per trasformare le persone in pietra.

Il personaggio di Hancock è molto complesso e ha subito molte vicissitudini nella sua vita. In passato, è stata venduta come schiava e costretta a servire i Draghi Celesti. Per questo ha poi sviluppato tanto rancore verso il genere maschile, la cui eccezione è proprio il protagonista di ONE PIECE, Monkey D. Rufy, che ha guadagnato la sua ammirazione e il suo amore resistendo al suo fascino.

Per questo la piratessa sogna di sposarlo, un giorno. E Fabibi vuole realizzare questo sogno per lei in questo cosplay di Boa Hancock in abito da sposa. Sparisce quindi il vestito rosso da piratessa, ma i capelli e gli orecchini, oltre ad altri dettagli, rimangono esattamente gli stessi. E secondo voi chi sarà il fortunato?