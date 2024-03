One Piece: il cosplay della cantante Uta è pronto ad esibirsi!

L'universo vasto e colorato di One Piece, creato dal leggendario Eiichiro Oda, da anni cattura non solo l'attenzione degli spettatori ma anche la creatività dei cosplayer con personaggi accattivanti e originali. È il caso della cantante Uta, che con il suo carattere solare ha ammaliato la community.

Uta debutta per la prima volta nella pellicola One Piece RED, diventando rapidamente una delle figure di maggior spicco dell'opera. Amica d'infanzia di Luffy, è stata a lungo la musicista della ciurma di Shanks, capace di incantare i presenti con la sua voce soave. Diamo un'occhiata ad una rivisitazione originale di questo personaggio, creata dalla cosplayer italiana crystalmoth_cosplay.

In questo cosplay di Uta da One Piece, la cantante viene riprodotta in modo impeccabile, fedelissima alla sua controparte in 2D. A partire dai graziosi capelli lunghi, tinti di rosso fragola da un lato e di bianco dall'altro, legati in due code basse, non possono mancare anche le cuffie gialle, con cui ascolta la sua amata musica. Lo stesso nome dell'artista, Uta, è un chiaro richiamo alla sua più grande passione, dal momento che, dal giapponese, significa "canzone".

Uta sogna un mondo pacifico, privo di conflitti e ricco di amore e amicizia, in cui può cantare le sue canzoni in più totale libertà. Questo lato di se stessa mostra anche una grande empatia per il prossimo, soprattutto per i suoi fan. Tuttavia, cambia completamente personalità quando vede resistenza nei confronti dei suoi piani e ideali, arrivando a diventare addirittura dura e spietata. Se vi è piaciuta questa rivisitazione originale e fedele, perché non dare un'occhiata anche a questo magnifico cosplay di Perona da One Piece, in compagnia dei suoi fidati fantasmi?