ONE PIECE, ecco un cosplay di Carrot: la coniglietta entra in azione

La storia di ONE PIECE segue le avventure di Rufy, un giovane pirata con il potere di estendere il suo corpo come una gomma, mentre cerca di diventare il Re dei Pirati. Ciò l'ha obbligato, insieme alla sua ciurma, a percorrere quel percorso chiamato Grand Line, che ospita numerose isole ricche di cultura, tradizioni e anche altre particolarità.

La saga di Zou è una delle più recenti nel manga di ONE PIECE. Prima di Whole Cake Island e Wano, i Mugiwara arrivarono sull'elefante gigante, dimora di un antico popolo, i mink, storici alleati del clan Kozuki e quindi fondamentali per mandare avanti il tentativo di abbattere Kaido delle Cento Bestie. Seppur più breve del solito, questa saga è stata fondamentale per presentare alcune nozioni fondamentali del mondo di ONE PIECE, oltre a uno dei Poneglyph più importanti, e anche per alcuni personaggi, uno dei quali ha preso il largo con la ciurma.

Carrot è uno dei personaggi introdotti nella saga di Zou e si unisce temporaneamente alla ciurma di Rufy. Carrot è una Mink con la forma di un coniglio e possiede l'abilità di usare l'elettricità, scaricabile tramite attacchi con i pugni. È un personaggio estremamente energico e simpatico, spesso entusiasta delle avventure di Rufy e della sua ciurma. Anche se la sua permanenza nella ciurma è stata temporanea e nonostante in molti la vedessero come l'undicesimo mugiwara, Carrot ha guadagnato una grande base di fan per il suo design accattivante e la personalità divertente. Molti fan sperano che Carrot torni nella ciurma di Rufy in futuro e diventi un membro permanente.

Quel momento non sembra vicino, quindi per accontentare il pubblico c'è questo cosplay di Carrot da ONE PIECE in posa da combattimento che ha realizzato Monnie Night. La cosplayer ha caricato questa foto su Reddit dove Carrot ha un vestito arancione la mantellina verde, con le orecchie che spuntano dai capelli biondi. Dite che Rufy accetterebbe questa versione nella ciurma?