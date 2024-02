One Piece, un cosplay di Corazon: è fedelissimo all'originale!

Il mondo creato dal leggendario Eiichiro Oda, One Piece, brulica di personaggi interessanti e originali: fra questi, spicca Donquixote Rosinante, anche detto Corazon. Introdotto nell'arco narrativo di Dressrosa, è un agente segreto del governo mondiale e il fratello minore di Donquixote Doflamingo, uno dei principali antagonisti della serie.

Nonostante le sue origini e il legame con il malvagio Doflamingo di One Piece, Corazon si distingue per il suo carattere compassionevole e altruista. Il suo cosplay, creato dal cosplayer kamisamalisa richiede una certa attenzione ai dettagli nell'abbigliamento, che include una giacca rossa con il simbolo del cuore sul retro e una maschera bianca per nascondere la sua identità. Trovate lo scatto in calce alla notizia.

In questo cosplay di Corazon da One Piece, l'essenza del personaggio viene rappresentata in modo impeccabile. Reduce da un doloroso passato, è animato da un forte desiderio di redenzione. Nell'ambiente violento e corrotto in cui è cresciuto, ha sofferto a causa della crudeltà di suo fratello Doflamingo. Tuttavia, anziché nutrire odio o risentimento, Corazon sceglie di combattere l'ingiustizia e proteggere coloro che sono deboli e indifesi.

Corazon è noto per il suo legame speciale con il giovane Monkey D. Law, che diventa successivamente il Capitano dei Pirati dei Cuori. Mostra il suo lato paterno e la sua dedizione nel proteggere e guidare il ragazzo. Law è protagonista dell'episodio 1093 di One Piece, che spicca per la sua immensa qualità dell'animazione.