ONE PIECE, un cosplay di Crocodile al femminile: è questa la sua vera natura?

Non è raro cambiare sesso in ONE PIECE. Il potere dei Frutti del Diavolo può causare tante cose, e a Impel Down è stato reso ben chiaro con la presentazione di un personaggio molto particolare come Emporio Ivankov. Anche di recente, c'è stata la trasformazione di Trafalgar Law a causa di vari motivi. Ciò genera indubbiamente delle teorie.

Una di queste riguarda Crocodile, l'ex pirata della Flotta dei Sette che è stato rinchiuso a Impel Down e, dall'evasione, è tornato libero di imperversare tra i mari, ricostruendo il suo impero. ONE PIECE ha reso ben nota la forza di questo Crocodile, ormai uno degli uomini con la taglia più alta di tutti i mari tolti gli imperatori. C'è però la voce che l'uomo con l'uncino sia stato in passato una donna, a causa di una frase che riporta un debito verso Ivankov.

E così questo cosplay di Crocodile al femminile prova a immaginare la forma originale del pirata. In questo caso piratessa, come si nota bene nella foto realizzata da Miih: Crocodile è sempre vestito di nero, con un leggero cambio d'abito sotto il cappotto, ma rimane anche la presenza del foulard verde, annodato però in un modo leggermente diverso. La cicatrice ovviamente è sempre presente, essendo sempre un tratto distintivo del personaggio.

Riuscireste a vederla in questo modo in ONE PIECE?