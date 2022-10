ONE PIECE: un cosplay di Doflamingo al femminile con il suo sorriso malefico

Da quando Rufy ha messo piede nella Rotta Maggiore, ha iniziato a incontrare pirati sempre più forti. Se da una parte c'erano i quattro imperatori, pirati potenti con veri e propri imperi, dall'altra c'erano gli scagnozzi del governo, che per lungo tempo sono stati dei nemici importanti in ONE PIECE. Il riferimento è ovviamente agli shichibukai.

Rufy ne ha affrontati molti in svariate situazioni, data la loro malvagità. Tra i più forti dei membri della Flotta dei Sette c'è sicuramente Donquijote Doflamingo, ex Drago Celeste e nuovo re di Dressrosa. L'usurpatore che sovvertì l'ordine della famiglia Riku, da secoli detentrice della corona dell'isola ispirata alla Spagna, è stato un villain particolarmente arduo da affrontare in ONE PIECE, ma anche un passaggio importante nella lotta all'imperatore Kaido. La sua saga è stata una delle più lunghe, a simboleggiare anche l'importanza del cattivo, che richiese a Rufy una nuova trasformazione.

Il suo sorriso malvagio e la risata dal suono cattivo sono stati al centro di tanti episodi dell'anime di ONE PIECE. Ora però c'è qualche cambiamento apportato da Julia, come si vede in queste foto con il cosplay di Donquijote Doflamingo al femminile sempre con un ghigno sul volto. Il fenicottero della Flotta dei Sette mantiene poi le altre caratteristiche come i capelli biondi, gli occhiali da sole e il cappotto piumato.