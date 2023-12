ONE PIECE: un cosplay del donnaiolo Sanji in cucina

Luffy, il protagonista di ONE PIECE, è un ragazzo ottimista e ambizioso. Ma che ne sarebbe del pirata senza la sua ciurma dei Cappelli di Paglia? Nel corso della storia, i Mugiwara si sono allargati sempre di più, ma i membri principali sono sempre stati gli stessi: Zoro, Nami, Usopp, Sanji e, ovviamente, il loro capitano.

Ciascun membro della ciurma di Cappello di Paglia ricopre un ruolo fondamentale nel manga: uniti, i Mugiwara costituiscono una minaccia significativa per tutti gli altri pirati. Inizialmente, i pirati sono riusciti ad ottenere una taglia pari a otto miliardi di berry, una cifra decisamente esigua. Dopo la saga di Wano in One Piece la taglia dei Mugiwara è aumentata notevolmente, dimostrando di essere dei nemici davvero temibili. Fra i Cappelli di Paglia, spicca anche un cuoco molto talentuoso: ammiriamo insieme questa rivisitazione unica del cosplayer eothencosplay.

In questo cosplay di Sanji di One Piece, il cuoco dei Mugiwara sta preparando una delle sue deliziose pietanze. Il donnaiolo della ciurma è infatti conosciuto per le sue prelibatezze, ma anche per il suo talento nei combattimenti. Per tutelare le sue mani, combatte esclusivamente con l'utilizzo delle sue gambe.

Prima di unirsi alla ciurma dei Cappelli di Paglia, Sanji era uno chef presso il ristorante Baratie, gestito da Zef. Quest'ultimo è una figura fondamentale nella triste e solitaria infanzia del personaggio, quasi come un padre. Entrambi condividono il sogno di trovare il leggendario All Blue, un tratto di mare in cui si dice sia possibile trovare qualsiasi tipo di pesce, da usare poi nelle proprie ricette. Vi lasciamo con tutte le curiosità che forse non saprete su Sanji di One Piece.