ONE PIECE: questo cosplay di Drakul Mihawk mostra l'eleganza dello spadaccino

Sin dagli albori di ONE PIECE, sono stati presentati alcuni pirati estremamente forti e che Rufy e la sua ciurma non avevano alcuna possibilità di battere. Il primo è stato Shanks, il rosso pirata che sacrificò un braccio per salvare il protagonista. Un altro invece divenne avversario di Zoro: Drakul Mihawk lo spadaccino.

L'uomo aveva un'aura terrificante ma fu comunque affrontato da Roronoa Zoro che subì una cocente sconfitta. La storia intorno a Drakul Mihawk è ancora misteriosa, di lui si sa infatti ben poco rispetto ad altri personaggi: vive a Kuraigana, è lo spadaccino più forte al mondo e in passato competeva ad armi pari con Shanks, è un membro della Flotta dei Sette.

Il suo look ricorda in parte quello di un moschettiere, con abiti riccamente intarsiati e un look in generale molto elegante. Riprendendo questo stile, il cosplayer Dorian Amaury, canadese, ha deciso di creare il suo Drakul Mihawk. Con due post caricati su Instagram nelle ultime 24 ore, il cosplay di Mihawk è diventato virale. In basso potete osservare le foto condivise dal cosplayer, cosa ne pensate di questo cosplay a tema ONE PIECE?

