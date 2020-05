ONE PIECE: in questo cosplay c'è tutto il fascino di Nico Robin

Nico Robin è stata un'aggiunta fondamentale al gruppo di protagonisti di Cappello di Paglia. L'ex Miss All-Sunday inizialmente era una nemica di Rufy e compagni ma dopo l'arco di Alabasta si è unita alla ciurma in qualità di archeologa. Un ruolo piuttosto particolare ma che è diventato sempre più importante per scoprire la storia di ONE PIECE.

Da quel momento, tra Skypea, l'isola degli Uomini Pesce e altri luoghi, abbiamo spesso ammirato la bella Nico Robin intenta a leggere una di quelle pietre leggendarie dove è trascritta la storia del mondo di ONE PIECE. E molto spesso è lì che la ragazza riesce a esprimere tutto il suo fascino che non coincide con la sola bellezza esteriore ma anche dalla passione che trasuda per quell'attività.

La fan di ONE PIECE miso_tokki ha deciso di rappresentare Nico Robin non solo con un cosplay classico ma anche in uno di quei momenti di lettura, aggiungendo un tocco di interpretazione e misticismo al personaggio. In calce, nel primo post proveniente da Reddit, vediamo la foto con Nico Robin di lato intenta a leggere un Poneglyph. Nelle altre foto provenienti direttamente invece dalla pagina Instagram della modella ammiriamo il resto dei cosplay di Nico Robin.

Oltre a questo cosplay, vi segnaliamo anche il video tributo a ONE PIECE dei fan oltre al cosplay di Nico Robin di Aryvilchis.