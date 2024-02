One Piece: un cosplay fedele del pirata Yamato, la figlia di Kaido

Durante l'arco narrativo di Wano in One Piece, creato dalla mente di Eiichiro Oda, la ciurma dei Cappelli di Paglia ha fatto la conoscenza di nuovi personaggi e ha accettato l'aiuto di alleati inaspettati: fra questi, troviamo Yamato. Questa figura enigmatica è figlia del potente e temuto Kaido, il capitano dei Pirati delle Cento Bestie.

A differenza del padre, Yamato ha scelto di prendere una strada diversa, traendo ispirazione da Kozuki Oden, il precedente signore di Wano. Nel suo debutto in One Piece, dimostra un forte desiderio di seguire le orme del leggendario samurai, tanto da indossare persino una copia della sua armatura. Osserviamo quest'intrigante personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer kappy_w.

In questo cosplay di Yamato da One Piece, la ragazza è ritratta con un look molto fedele all'originale: la sua chioma fluente e vivace, che vede un intricato intreccio di bianco sfumato delicatamente in un verde marino e azzurro, evoca l'immensità dell'oceano. Il suo look colorato e affascinante - che attrae soprattutto le cosplayer - è completato da due corna maestose, un segno distintivo condiviso con gli altri pirati delle Cento Bestie di cui ella fa parte.

Caratterizzata da una profonda sete di libertà, Yamato desidera staccarsi dalle catene imposte dal suo potente e autoritario padre, Kaido, e dalle aspettative della sua eredità. La sua ribellione contro il destino familiare riflette una ricerca personale di identità e indipendenza.

Yamato è una donna forte e che sa cosa sta cercando, ma sapevate che in One Piece una ragazza potrebbe aver ereditato la Volontà della D?