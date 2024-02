One Piece: un cosplay fedelissimo di Trafalgar Law al femminile

Con le sua abilità, la sua intelligenza e il suo enigmatico passato, Trafalgar D. Water Law è tornato a sorpresa nell'anime di One Piece, entusiasmando i fan della serie. Alleandosi precedentemente con Luffy e la ciurma dei Cappelli di Paglia per sconfiggere la minaccia di Donquijote Do Flamingo, adesso è al centro di una nuova storia.

Gli ultimi episodi di One Piece, ambientati nell'arco narrativo di Egghead, hanno posto l'accento su Law, tornato per combattere contro la ciurma di Barbanera, ma i recenti avvenimenti hanno visto i Pirati Heart essere trasformati in donne! Si tratta di un espediente curioso, ma che ha portato i personaggi a ricevere un nuovo design tutti da scoprire, capace di ispirare i cosplayer di tutto il mondo. Fra questi, si aggiunge la cosplayer miihcosplay nel cosplay che trovate in calce alla notizia.

In questo cosplay di Trafalgar Law da One Piece, la sua forma a femminile è resa in modo impeccabile e fedele. Con i suoi tatuaggi e con il suo cappello bianco e nero è impossibile non riconoscerlo, ma ciò che rende questo personaggio così interessante è soprattutto la sua astuzia e capacità analitica, che sfrutta soprattutto nei combattimenti.

Con il suo frutto del diavolo "Ope Ope" di tipo Paramisha, Law è in grado di manipolare e controllare lo spazio attraverso la creazione di una sfera di energia chiamata "Room", all'interno della quale può manipolare qualsiasi oggetto o persona a suo piacimento. Tramite questa abilità, è possibile scomporre qualsiasi essere, animato o inanimato che sia, senza ferirlo. In questo modo, può scambiare la posizione dei nemici e muoverli da lontano, risultando potente e versatile. Non a caso, i poteri di Law in One Piece gli hanno permesso di ottenere il titolo di chirurgo della morte.