One Piece: un cosplay di Garp lo porta letteralmente in vita

One Piece non sarebbe nulla senza Luffy, ma cosa sarebbe il nostro amato protagonista senza Garp? Il viceammiraglio detiene un ruolo chiave nell'anime, non solo in qualità di Marine di alto rango ma anche in quanto legato al secondo proprietario del "one piece", Gold Roger.

Uno dei più grandi colpi di scena è stato scoprire la vera identità di Garp come nonno di Luffy. In effetti, sebbene sia il nemico numero uno dei pirati in quanto membro dei Marine, ha avuto un ruolo fondamentale nell'educazione del giovane protagonista e sostiene, a malincuore, il desiderio di Cappello di Paglia nel diventare il più forte dei pirati.

Anche se abbiamo potuto vedere Garp in forma di live-action nella recente serie tv di Netflix basata su One Piece, vi stupirà vedere la rappresentazione fedele di questo fan su TikTok. L'utente solomon_taisa ha realizzato un cosplay eccezionale del personaggio ed estremamente fedele all'originale. Anche Eiichiro Oda resterrebbe nel guardarlo!

Anche se, durante l'arco narrativo di Marineforde, Garp alla fine sceglie di dimettersi dal ruolo di viceammiraglio, resta pur sempre uno dei personaggi più forti e iconici dell'intera serie. Tornando a parlare dell'anime, One Piece si prepara all'uscita dell'episodio 1084, con delle scene mai viste prima d'ora. D'altro canto, per quanto riguarda il fumetto, l'autore Eiichiro Oda si è scusato con i fan di One Piece per un errore presente nell'ultimo capitolo pubblicato.