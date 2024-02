One Piece, un cosplay del Gear 5 di Luffy al femminile: vi stupirà!

Il mondo di One Piece è ricco di personaggi dai poteri fantasiosi e dalle trasformazioni innovative, ma nessuno supera quella del capitano della Ciurma dei Cappelli di Paglia, Luffy: il suo iconico Gear 5 ha battuto i migliori pirati e ha anche sorpreso gli spettatori di tutto il mondo con il suo stile cartoon e potenza senza pari.

Fin dalle prime apparizioni del Gear Second e del Gear Third, Luffy ha dimostrato una capacità straordinaria di adattarsi e crescere durante gli scontri. Ma il Gear 5 in One Piece è qualcosa di completamente nuovo, un'evoluzione che ha stupito qualsiasi fan della serie, tanto da mandare in crash la piattaforma streaming di Crunchyroll dopo l'uscita del tanto atteso episodio e invadere i social con post e immagini. Osserviamo questa trasformazione nella rivisitazione originale della cosplayer kappy_w.

In questo cosplay del Gear 5 di One Piece, questa trasformazione è stata immaginata al femminile. Introdotto nella Saga di Wano. In un momento di disperazione, quando sembrava che ogni speranza fosse persa, Luffy ha sbloccato il quinto stadio del suo potere, trasformandosi in una forza imparagonabile. Con i suoi capelli simili ad una nuvola bianca e la personalità giocosa e divertente del capitano dei Mugiwara portata all'esasperazione, è impossibile non amare questo personaggio!

Ciò che rende il Gear 5 così potente è la sua natura fluida e versatile. Mentre i precedenti Gear erano focalizzati su specifici aspetti del combattimento, come la velocità o la forza, quest'ultima trasformazione è un ibrido di entrambi, combinando la rapidità del Gear Second con la potenza bruta del Gear Third.

I lettori dell'opera originale del leggendario Eiichiro Oda avevano già visto questa trasformazione precedentemente, mentre gli spettatori l'hanno potuta conoscere per bene quest'estate. Ecco cinque motivi per preferire il manga di One Piece all'anime!